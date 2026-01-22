В Приморье появится центр долголетия. Стоимостью 3 миллиарда рублей

Компания из Владивостока «Прайд бизнес групп» хочет построить в селе Суражевка Приморского края лечебный центр, корпуса которого будут рассчитаны на 214 палат. Проект будет реализован в рамках преференциального режима Свободный порт Владивосток, резидентом которого стал инвестор. Ввод объекта в эксплуатацию намечен на конец 2027 года, сообщает ИА PrimaMedia.
По соглашению, заключенному с Корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ), резидент инвестирует в проект более 3 млрд рублей, планируется создание 259 рабочих мест.
По данным ЕГРЮЛ, ООО «Прайд бизнес групп» зарегистрировано в июне 2025 года. Генеральным директором и учредителем компании является Юлия Семенютина, владелица ООО «Лайт бар» из Владивостока.
Общая площадь застройки центра NovaRise составит 13,8 тысяч кв. м. В состав центра долголетия войдут основной и спортивный комплексы, административные здания, а также теплица, в которой будут выращиваться овощи и фрукты для процедур детокса.
Целевая аудитория центра рассчитана на пациентов после травм и операций, людей с потребностями в психологической поддержке, корпоративных клиентов, профессиональных спортсменов и людей, которые ведут здоровый образ жизни. В том числе в центре будут представлены роботизированные экзоскелеты и VR-тренажёры.