В Приморье появится центр долголетия. Стоимостью 3 миллиарда рублей

Компания из Владивостока «Прайд бизнес групп» хочет построить в селе Суражевка Приморского края лечебный центр, корпуса которого будут рассчитаны на 214 палат. Проект будет реализован в рамках преференциального режима Свободный порт Владивосток, резидентом которого стал инвестор. Ввод объекта в эксплуатацию намечен на конец 2027 года, сообщает ИА PrimaMedia.