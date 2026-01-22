Ричмонд
+3°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Приморье появится центр долголетия. Стоимостью 3 миллиарда рублей

Лечебный комплекс на 214 палат разместится в селе Суражевка.

Источник: PrimaMedia.ru

Компания из Владивостока «Прайд бизнес групп» хочет построить в селе Суражевка Приморского края лечебный центр, корпуса которого будут рассчитаны на 214 палат. Проект будет реализован в рамках преференциального режима Свободный порт Владивосток, резидентом которого стал инвестор. Ввод объекта в эксплуатацию намечен на конец 2027 года, сообщает ИА PrimaMedia.

По соглашению, заключенному с Корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ), резидент инвестирует в проект более 3 млрд рублей, планируется создание 259 рабочих мест.

По данным ЕГРЮЛ, ООО «Прайд бизнес групп» зарегистрировано в июне 2025 года. Генеральным директором и учредителем компании является Юлия Семенютина, владелица ООО «Лайт бар» из Владивостока.

Общая площадь застройки центра NovaRise составит 13,8 тысяч кв. м. В состав центра долголетия войдут основной и спортивный комплексы, административные здания, а также теплица, в которой будут выращиваться овощи и фрукты для процедур детокса.

Целевая аудитория центра рассчитана на пациентов после травм и операций, людей с потребностями в психологической поддержке, корпоративных клиентов, профессиональных спортсменов и людей, которые ведут здоровый образ жизни. В том числе в центре будут представлены роботизированные экзоскелеты и VR-тренажёры.

Узнать больше по теме
Арктика: холодный регион на крайнем севере планеты
Зона сурового климата, богатых природных ресурсов и уникальной экосистемы. Арктика охватывает северные окраины материков и акваторию Северного Ледовитого океана. В материале приведены главные сведения о регионе.
Читать дальше