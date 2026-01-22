На Кубани ликвидировали открытое горение резервуара в портовом терминале

Кроме того, специалисты полностью потушили очаг возгорания ещё на одном резервуаре. На остальных двух резервуарах борьба с огнём продолжается. Для этого была увлечена группировка пожарных. Сейчас на месте работают 208 человек, включая сотрудников регионального управления МЧС РФ, и 51 единица техники.