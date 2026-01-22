На Кубани ликвидировали открытое горение резервуара в портовом терминале

Пожарные ликвидировали открытое горение резервуара в портовом терминале в посёлке Волна в Темрюкском районе Краснодарского края, сообщил оперативный штаб региона.
21 января глава Кубани Вениамин Кондратьев проинформировал, что ВСУ нанесли удар по портовым терминалам в указанном населённом пункте. В результате атаки погибли два человека и ещё несколько пострадали. Также началось возгорание, охватившее четыре ёмкости с нефтепродуктами.
«На территории портового терминала в пос. Волна ликвидировали открытое горение одного из резервуаров», — уточнил оперштаб в своём Telegram-канале.
Кроме того, специалисты полностью потушили очаг возгорания ещё на одном резервуаре. На остальных двух резервуарах борьба с огнём продолжается. Для этого была увлечена группировка пожарных. Сейчас на месте работают 208 человек, включая сотрудников регионального управления МЧС РФ, и 51 единица техники.
Напомним, в ночь на 21 января сообщалось, что в посёлке Афипском Краснодарского края фрагменты украинского беспилотного летательного аппарата, включая его боевой отсек, упали в районе многоэтажного жилого дома. Жильцы были временно эвакуированы. Обломки ещё одного беспилотника ВСУ повредили хозяйственную постройку в селе Львовском, после чего началось возгорание, которое оперативно потушили.