На Кубани ликвидировали открытое горение резервуара в портовом терминале

В Краснодарском крае после удара ВСУ пожарные продолжают борьбу с очагами огня на двух резервуарах в портовом терминале.

Источник: Аргументы и факты

Пожарные ликвидировали открытое горение резервуара в портовом терминале в посёлке Волна в Темрюкском районе Краснодарского края, сообщил оперативный штаб региона.

21 января глава Кубани Вениамин Кондратьев проинформировал, что ВСУ нанесли удар по портовым терминалам в указанном населённом пункте. В результате атаки погибли два человека и ещё несколько пострадали. Также началось возгорание, охватившее четыре ёмкости с нефтепродуктами.

«На территории портового терминала в пос. Волна ликвидировали открытое горение одного из резервуаров», — уточнил оперштаб в своём Telegram-канале.

Кроме того, специалисты полностью потушили очаг возгорания ещё на одном резервуаре. На остальных двух резервуарах борьба с огнём продолжается. Для этого была увлечена группировка пожарных. Сейчас на месте работают 208 человек, включая сотрудников регионального управления МЧС РФ, и 51 единица техники.

Напомним, в ночь на 21 января сообщалось, что в посёлке Афипском Краснодарского края фрагменты украинского беспилотного летательного аппарата, включая его боевой отсек, упали в районе многоэтажного жилого дома. Жильцы были временно эвакуированы. Обломки ещё одного беспилотника ВСУ повредили хозяйственную постройку в селе Львовском, после чего началось возгорание, которое оперативно потушили.

