Аэропорт Владивосток увеличил пассажиропоток до рекордных значений

Международный аэропорт Владивосток по итогам прошлого года установил исторический рекорд по пассажиропотоку. За год через воздушную гавань прошло почти 3,3 миллиона пассажиров, что на 10% больше, чем годом ранее. Подробнее — в материале «Комсомольской правды — Дальний Восток».
На внутренних авиалиниях перевезли более 2,5 миллиона человек. Наибольший рост показали рейсы в Екатеринбург, Благовещенск и Якутск. В летний период частота перелетов в Москву доходила до шести рейсов в день. Также после длительного перерыва было восстановлено авиасообщение с Анадырем.
Международный пассажиропоток вырос особенно заметно — до 717 тысяч человек, что на 60% превышает показатели 2024 года. В течение года были открыты семь новых зарубежных направлений, возобновлены полеты во Вьетнам, расширена маршрутная сеть в Узбекистан и Китае.
Самым востребованным международным направлением стал Китай. Пассажиропоток на китайских рейсах достиг 451 тысячи человек — это на 67% выше доковидного максимума 2019 года. В летний сезон из Владивостока выполнялось более 50 рейсов в неделю в города КНР, а общее число направлений достигло 11.
В 2025 году аэропорт также продолжил обновление инфраструктуры: пополнил парк спецтехники, усилил системы орнитологической безопасности, модернизировал зоны прилета внутренних рейсов, улучшил условия для маломобильных пассажиров и оборудовал новые пространства для деловых встреч.
По итогам года аэропорт Владивосток подтвердил статус крупнейшего авиационного узла Дальнего Востока.