Аэропорт Владивосток увеличил пассажиропоток до рекордных значений

На внутренних авиалиниях перевезли более 2,5 миллиона человек. Наибольший рост показали рейсы в Екатеринбург, Благовещенск и Якутск. В летний период частота перелетов в Москву доходила до шести рейсов в день. Также после длительного перерыва было восстановлено авиасообщение с Анадырем.