В Омске закрываются магазины «Кладовка»

Социальный проект «Кладовка» в Омске объявил о закрытии двух магазинов. Точки по продаже одежды ликвидируют до конца недели по улице 10-й Чередовой, 17 в Ленинском округе и по улице 12 Декабря, 104А в Кировском. Об этом сообщается в официальном паблике проекта во «ВКонтакте».
Социальный проект «Кладовка» работает в Омске с 2017 года. Здесь принимают от населения одежду, обувь, книги, бытовую технику. Вещи раздают нуждающимся, а часть продают или отправляют на переработку. Выручка отправляется в благотворительные фонды. Для сбора вещей по всему городу также установлены контейнеры.
После закрытия точек работать останутся две: на проспекте Мира в городке Нефтяников и на Левом берегу Омска. В организации также сообщили о планах открыть новый магазин в феврале в новом микрорайоне. Однако адрес пока не известен.