Ричмонд
+3°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Перми врачи спасли пациента с гигантской аневризмой аорты

Сосуд уже начал расслаиваться и мог разорваться.

Источник: Аргументы и факты

Врачи Клинического кардиологического диспансера в Перми спасли 74-летнего пациента с гигантской расслаивающей аневризмой аорты, рассказали в Министерстве здравоохранения Пермского края.

В поликлинике кардиодиспансера у пациента обнаружили достигшую огромных размеров аневризму восходящей грудной аорты. Такие крупные аневризмы (более 6 сантиметров) встречаются редко. Исследование показало, что аорта расслоилась, был риск разрыва — а это неминуемая смерть.

Кроме того, оказалось, что у пациента порок сердца — недостаточность аортального клапана: его створки не смыкаются полностью, и часть крови из аорты переливается обратно в левый желудочек. Это увеличивает «износ» сердца со временем.

Врачи приняли решение об операции Якуба — такое вмешательство позволяет сохранить естественные створки аортального клапана. Девятичасовая операция прошла успешно.

Сейчас пациент находится под наблюдением врачей. Как рассказали в краевом минздраве, мужчина хорошо себя чувствует.