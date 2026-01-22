В Перми врачи спасли пациента с гигантской аневризмой аорты

Врачи Клинического кардиологического диспансера в Перми спасли 74-летнего пациента с гигантской расслаивающей аневризмой аорты, рассказали в Министерстве здравоохранения Пермского края.
В поликлинике кардиодиспансера у пациента обнаружили достигшую огромных размеров аневризму восходящей грудной аорты. Такие крупные аневризмы (более 6 сантиметров) встречаются редко. Исследование показало, что аорта расслоилась, был риск разрыва — а это неминуемая смерть.
Кроме того, оказалось, что у пациента порок сердца — недостаточность аортального клапана: его створки не смыкаются полностью, и часть крови из аорты переливается обратно в левый желудочек. Это увеличивает «износ» сердца со временем.
Врачи приняли решение об операции Якуба — такое вмешательство позволяет сохранить естественные створки аортального клапана. Девятичасовая операция прошла успешно.
Сейчас пациент находится под наблюдением врачей. Как рассказали в краевом минздраве, мужчина хорошо себя чувствует.