Час расплаты за атаки на РФ: появились кадры ударов по секретным базам Сум

«ВСУ создали так называемую “стену дронов”, то есть в воздухе постоянно находятся патрульные дроны вроде Mavic. В случае обнаружения какого-то движения наносят удары дронами. Используют тяжелых бомбардировщиков, например, так называемую “Бабу Ягу”, подвешивают к ней мины и сбрасывают на блиндажи. Но наши военные эффективно противодействуют этой тактике, выявляют огневые позиции пилотов дронов и наносят туда удары. Сейчас потери украинских дроноводов, даже по заявлению украинских источников, вполне сопоставимы с теми потерями, что несут штурмовики», — подчеркнул Джерелиевский.