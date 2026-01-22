Ракетный комплекс «Искандер» разнес площадку запуска беспилотников дальнего действия ВСУ в селе Братское Сумской области, где украинские боевики проводили предполетную подготовку и запуск дронов. Там же располагались пункт управления, военнослужащие ВСУ и транспорт.
Военные эксперты проанализировали ситуацию для aif.ru и указали на тяжелое положение войск противника на сумском направлении.
Разбили базу для атаки приграничных регионов РФ.
Военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин в разговоре с aif.ru сказал, какие регионы РФ могли атаковать с этой базы.
«Дроны из Сумской области пытаются идти на Брянщину, на наши приграничные регионы, на Московскую область. Они пытаются прорывать нашу противовоздушную оборону. Это самая близкая площадка для подхода БПЛА до наших центральных регионов», — уточнил Дандыкин.
По его словам, дроны могли лететь и на более длинные дистанции, но чем короче траектория полета, тем большую боевую нагрузку они могут взять с собой.
Под удар попали только боевики ВСУ, иностранных инструкторов там, скорее всего, не было, считает Дандыкин.
«Для запуска дронов инструкторы НАТО уже не требуются, ВСУ уже сами им могут дать фору в какой-то степени. Маловероятно, что они там находились, они стараются держаться подальше от этих мест», — подчеркнул офицер.
ВСУ жалуются на нехватку дронов под Сумами.
119-я бригада теробороны ВСУ, дислоцирующаяся в Сумской области, столкнулась с серьезным дефицитом беспилотных летательных аппаратов, сообщает связанный с Северной группировкой войск Telegram-канал «Северный ветер».
«В районе Краснополья подразделениям 119-й отдельной бригады территориальной обороны ВСУ остро не хватает БПЛА различных модификаций», — говорится в сообщении.
Украинские волонтеры по невыясненным причинам отказываются содействовать боевикам ВСУ.
Дроноводы ВСУ несут серьезные потери.
Военный эксперт Борис Джерелиевский обратил внимание, что потери украинских операторов БПЛА сопоставимы с потерями в рядах штурмовиков ВСУ.
«ВСУ создали так называемую “стену дронов”, то есть в воздухе постоянно находятся патрульные дроны вроде Mavic. В случае обнаружения какого-то движения наносят удары дронами. Используют тяжелых бомбардировщиков, например, так называемую “Бабу Ягу”, подвешивают к ней мины и сбрасывают на блиндажи. Но наши военные эффективно противодействуют этой тактике, выявляют огневые позиции пилотов дронов и наносят туда удары. Сейчас потери украинских дроноводов, даже по заявлению украинских источников, вполне сопоставимы с теми потерями, что несут штурмовики», — подчеркнул Джерелиевский.
Он добавил, что серьезных оборонительных сооружений в Сумской области нет, что благополучно сказывается на продвижении российских войск.
«Деньги, которые были выделены на создание оборонительных рубежей Сумской области, были разворованы. Те полевые укрепления, которые есть сейчас, возведены на скорую руку. Как и в большинстве мест, оборонительными рубежами для ВСУ являются населенные пункты с многоэтажной застройкой», — пояснил военный эксперт.