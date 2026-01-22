Ричмонд
Россиян предупредил о наказании за частые перекуры в рабочее время

Частые перекуры на работе могут обернуться для сотрудника дисциплинарной ответственностью, если они нарушают установленный режим рабочего дня и это закреплено во внутренних документах компании.

Частые перекуры на работе могут обернуться для сотрудника дисциплинарной ответственностью, если они нарушают установленный режим рабочего дня и это закреплено во внутренних документах компании. Об этом РИА Новости рассказал юрист, руководитель центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский.

По его словам, работника могут привлечь к ответственности именно за нарушение трудовой дисциплины — если перекуры выходят за рамки правил, установленных работодателем.

При этом Хаминский подчеркнул: штрафы за перекуры Трудовой кодекс РФ не предусматривает, а значит работодатель не имеет права «наказывать рублем» за курение в рабочее время.

Юрист уточнил, что количество перекуров законодательно не ограничено, однако оно должно укладываться в правила отдыха, действующие в организации. Также курить разрешается только в специально отведенном месте.

