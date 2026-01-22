Россиян предупредил о наказании за частые перекуры в рабочее время

Частые перекуры на работе могут обернуться для сотрудника дисциплинарной ответственностью, если они нарушают установленный режим рабочего дня и это закреплено во внутренних документах компании. Об этом РИА Новости рассказал юрист, руководитель центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский.