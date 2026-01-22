Ричмонд
Молодые россияне стали в три раза больше есть фастфуд

Диетолог Солнцева: российская молодёжь ест фастфуд 2−3 раза в неделю.

Источник: Комсомольская правда

Молодые россияне едят почти в три раза больше фастфуда, чем несколько лет назад. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на диетолога Татьяну Солнцеву.

«За последние несколько лет почти в три раза выросло потребление фастфуда среди молодежи. От 35% до 40% населения питаются так два, а иногда три раза в неделю», — сказала Солнцева, добавив, что особую тревогу вызывает то, что родители в качестве поощрения водят детей в рестораны быстрого питания.

Специалисты Минздрава и Роспотребнадзора разрабатывают меры для борьбы с этой тенденцией, подчеркнула доктор.

Ранее врач Белоусов напомнил, что блюда фастфуда способствуют ожирению, диабету второго типа и сердечно-сосудистым заболеваниям. Такая еда негативно влияет на кожу, пищеварение и даже психоэмоциональное здоровье, добавил эксперт.

Тем временем ученые доказали, что и один день фастфуда бьет по иммунитету кишечника, а неделя — дорога к болезням.