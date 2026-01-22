Ричмонд
+2°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Во время совещания с Путиным раздался неожиданный звонок

В ходе совещания с правительством, которое президент России Владимир Путин проводил 21 января, произошел неожиданный инцидент. Неизвестный абонент позвонил прямо во время доклада вице-премьера Марата Хуснуллина.

Во время совещания с Путиным раздался звонок.

В ходе совещания с правительством, которое президент России Владимир Путин проводил 21 января, произошел неожиданный инцидент. Неизвестный абонент позвонил прямо во время доклада вице-премьера Марата Хуснуллина.

Чиновник рассказывал об обеспечении граждан жильем. Неизвестно, кто совершил звонок. Совещание было посвящено вопросам, поднятым в программе «Итоги года». Трансляция шла на телеканале «Россия 24».

Совещание с правительством стало первым в 2026 году. В нем участвовали участвовали вице-премьеры Татьяна Голикова, Дмитрий Чернышенко, Марат Хуснуллин, глава Минэкономразивития Максим Решетников, министр здравоохранения Михаил Мурашко и другие высокопоставленные чиновники.

Узнать больше по теме
Биография Татьяны Голиковой: семья и работа, личная жизнь, награды
Подробная биография Татьяны Голиковой: детство, карьера, награды и интересные факты. Главное о жизни заместителя председателя правительства РФ читайте в этом материале.
Читать дальше