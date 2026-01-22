Во время совещания с Путиным раздался неожиданный звонок

Во время совещания с Путиным раздался звонок.
В ходе совещания с правительством, которое президент России Владимир Путин проводил 21 января, произошел неожиданный инцидент. Неизвестный абонент позвонил прямо во время доклада вице-премьера Марата Хуснуллина.
Чиновник рассказывал об обеспечении граждан жильем. Неизвестно, кто совершил звонок. Совещание было посвящено вопросам, поднятым в программе «Итоги года». Трансляция шла на телеканале «Россия 24».
Совещание с правительством стало первым в 2026 году. В нем участвовали участвовали вице-премьеры Татьяна Голикова, Дмитрий Чернышенко, Марат Хуснуллин, глава Минэкономразивития Максим Решетников, министр здравоохранения Михаил Мурашко и другие высокопоставленные чиновники.