В Иркутске подвели итоги акции «Сохрани ребенку жизнь»

«По итогам проверок не зарегистрировано случаев гибели или травмирования детей в семьях, — рассказал ответственный секретарь городской комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Андрей Кокарев. — Для обеспечения безопасности в 23 квартирах были дополнительно установлены автономные дымовые пожарные извещатели. Ранее, за время проведения акции, такие устройства уже появились в 206 жилых помещениях. Эта работа будет продолжена».