В Иркутске подвели итоги акции «Сохрани ребенку жизнь»

Контроль исполнения родителями своих обязанностей и безопасного проживания несовершеннолетних осуществлялся в семьях, нуждающихся в особой заботе государства.
В рейдах приняли участие специалисты городской комиссии по делам несовершеннолетних, сотрудники МЧС, полиции, детских поликлиник и уголовно-исполнительной инспекции.
В ходе акции посетили 250 семей, находящихся в социально опасном положении, в которых проживает 527 несовершеннолетних. Шесть семей было выявлено впервые, сообщает пресс-служба администрации города.
«По итогам проверок не зарегистрировано случаев гибели или травмирования детей в семьях, — рассказал ответственный секретарь городской комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Андрей Кокарев. — Для обеспечения безопасности в 23 квартирах были дополнительно установлены автономные дымовые пожарные извещатели. Ранее, за время проведения акции, такие устройства уже появились в 206 жилых помещениях. Эта работа будет продолжена».
Во время визитов специалисты разъясняли родителям необходимость контроля над досугом подростков и вручали памятки о соблюдении правил пожарной безопасности, профилактике детского травматизма и заболеваний, а также о недопустимости употребления алкоголя и наркотиков.