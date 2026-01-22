Ричмонд
В Иркутске подвели итоги акции «Сохрани ребенку жизнь»

Иркутск, НИА-Байкал — В период новогодних каникул в Иркутске прошла традиционная межведомственная профилактическая акция «Сохрани ребенку жизнь».

Источник: НИА Байкал

Контроль исполнения родителями своих обязанностей и безопасного проживания несовершеннолетних осуществлялся в семьях, нуждающихся в особой заботе государства.

В рейдах приняли участие специалисты городской комиссии по делам несовершеннолетних, сотрудники МЧС, полиции, детских поликлиник и уголовно-исполнительной инспекции.

В ходе акции посетили 250 семей, находящихся в социально опасном положении, в которых проживает 527 несовершеннолетних. Шесть семей было выявлено впервые, сообщает пресс-служба администрации города.

«По итогам проверок не зарегистрировано случаев гибели или травмирования детей в семьях, — рассказал ответственный секретарь городской комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Андрей Кокарев. — Для обеспечения безопасности в 23 квартирах были дополнительно установлены автономные дымовые пожарные извещатели. Ранее, за время проведения акции, такие устройства уже появились в 206 жилых помещениях. Эта работа будет продолжена».

Во время визитов специалисты разъясняли родителям необходимость контроля над досугом подростков и вручали памятки о соблюдении правил пожарной безопасности, профилактике детского травматизма и заболеваний, а также о недопустимости употребления алкоголя и наркотиков.