Новосибирский Минздрав обязали выдать лекарства ребенку-инвалиду

Жительница Новосибирска пожаловалась в прокуратуру на то, что ее ребенку-инвалиду не предоставили лекарство, которое прописал врач консультативного диагностического центра. В итоге после вмешательства надзорного ведомства несовершеннолетнего обеспечили льготными препаратами.