Новосибирский Минздрав обязали выдать лекарства ребенку-инвалиду

Жительница Новосибирска пожаловалась в прокуратуру на то, что ее ребенку-инвалиду не предоставили лекарство, которое прописал врач консультативного диагностического центра. В итоге после вмешательства надзорного ведомства несовершеннолетнего обеспечили льготными препаратами.
— Установлено, что медицинским учреждением было неправомерно отказано в выдаче льготных рецептов на получение лекарственного препарата, — добавили в пресс-службе прокуратуры Новосибирской области.
Прокурор города подал в суд иск, в котором требовал обязать региональный Минздрав обеспечить ребенка за счет средств местного бюджета лекарством в объеме, указанном врачом, до момента окончания лечения или изменения тактики лечения. Суд требования удовлетворил.
— В результате прокурорского вмешательства Минздрав Новосибирской области одобрил заявку на приобретение лекарственного препарата, ведутся закупочные процедуры, — добавили в ведомстве.
Прокуратура контролирует исполнение решения суда.