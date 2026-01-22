Ричмонд
Новосибирский Минздрав обязали выдать лекарства ребенку-инвалиду

Произошло это после жалобы мамы ребенка в прокуратуру.

Источник: Комсомольская правда

Жительница Новосибирска пожаловалась в прокуратуру на то, что ее ребенку-инвалиду не предоставили лекарство, которое прописал врач консультативного диагностического центра. В итоге после вмешательства надзорного ведомства несовершеннолетнего обеспечили льготными препаратами.

— Установлено, что медицинским учреждением было неправомерно отказано в выдаче льготных рецептов на получение лекарственного препарата, — добавили в пресс-службе прокуратуры Новосибирской области.

Прокурор города подал в суд иск, в котором требовал обязать региональный Минздрав обеспечить ребенка за счет средств местного бюджета лекарством в объеме, указанном врачом, до момента окончания лечения или изменения тактики лечения. Суд требования удовлетворил.

— В результате прокурорского вмешательства Минздрав Новосибирской области одобрил заявку на приобретение лекарственного препарата, ведутся закупочные процедуры, — добавили в ведомстве.

Прокуратура контролирует исполнение решения суда.