На 92-м году жизни скончался экс-игрок «Реала» и «Барселоны» Люсьен Мюллер

Мюллер, выступавший на позиции полузащитника, также играл за французские «Тулузу» и «Реймс», с которым дважды становился чемпионом Франции (1960, 1962). В составе мадридского «Реала» он трижды выигрывал чемпионат Испании (1963, 1964, 1965). Завершив игровую карьеру, Мюллер успешно работал тренером, приведя «Монако» к победе в Кубке Франции (1985). За сборную своей страны он провёл 16 матчей, в которых забил три мяча.