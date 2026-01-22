Ричмонд
На 92-м году жизни скончался экс-игрок «Реала» и «Барселоны» Люсьен Мюллер

На 92-м году жизни скончался бывший французский футболист Люсьен Мюллер, известный по выступлениям за испанские «Реал» Мадрид и «Барселону». О его смерти сообщил клуб «Страсбур», где игрок начинал профессиональную карьеру. Причина смерти не уточняется.

Мюллер, выступавший на позиции полузащитника, также играл за французские «Тулузу» и «Реймс», с которым дважды становился чемпионом Франции (1960, 1962). В составе мадридского «Реала» он трижды выигрывал чемпионат Испании (1963, 1964, 1965). Завершив игровую карьеру, Мюллер успешно работал тренером, приведя «Монако» к победе в Кубке Франции (1985). За сборную своей страны он провёл 16 матчей, в которых забил три мяча.

Ранее скончался шотландский футболист Джон Робертсон, дважды выигрывавший Кубок европейских чемпионов в составе «Ноттингем Форест». Умер 72-летний экс-спортсмен после продолжительной болезни.

