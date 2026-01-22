Москвичи лидируют в России по заливу соседских квартир

«За период с 2022-го по 2025 год на заливы пришлось 88,3% от всех случаев в городе. Это самое высокое значение среди всех регионов России по данному типу страхового случая», — отметили в компании, добавив, что заливы остаются наиболее частой причиной ущерба жилью.
По ее данным, следом за Москвой с небольшим отрывом идут Новосибирская область (87,7%), Санкт-Петербург (87,6%) и Челябинская область (87,2%).
Что касается пожаров, то по страховым случаям лидируют Татарстан (6,9% от всех страховых случаев в регионе), Нижегородская (5,3%) и Свердловская области (2,6%). Аварии отопительных систем, канализационных и водопроводных сетей в наибольшей степени затронули Самарскую область (1,9%), Татарстан (1,9%) и Петербург (1,7%).
Природные бедствия и связанные с ними страховые случаи, по статистике Т-Страхования, пришлись в наибольшей степени на Челябинскую (3,9%), Самарскую (3%) и Новосибирскую (1,7%) области.