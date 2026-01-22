Москвичи лидируют в России по заливу соседских квартир

«За период с 2022-го по 2025 год на заливы пришлось 88,3% от всех случаев в городе. Это самое высокое значение среди всех регионов России по данному типу страхового случая», — отметили в компании, добавив, что заливы остаются наиболее частой причиной ущерба жилью.