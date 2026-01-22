Над акваторией Азовского моря силы ПВО сбили 63 украинских беспилотника

Во вторник, 21 января над акваторией Азовского моря были сбиты вражеские дроны. Об этом сообщает в телеграм-канале минобороны России.
С 9 до 18 часов дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 21 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа, с 18 до 20 часов — 36 дронов, а с 20 до 23 часов — еще шесть.
Напомним, что ранее в Ростовской области с вечера 20 января, а также в ночь на 21 января были сбиты пять беспилотников в Таганроге, Каменском и Тарасовском районах.
