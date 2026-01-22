Звезда «Любки» Городенцева тихо ушла: зачем близкие полгода скрывали смерть

«Меня очень потрясла смерть Насти, ведь она совсем молодая. Я сама случайно узнала. Очень странно, что об этом долго нигде не писали. Может быть, причина была в характере Насти. Она была скрытной, может, не хотела, чтобы знали о ее болезни и смерти. Даже многие коллеги не знали…» — отметила Букнис.