Звезда «Любки» Городенцева тихо ушла: зачем близкие полгода скрывали смерть

Российская актриса театра и кино Анастасия Городенцева ушла из жизни в возрасте 42 лет. Об этом стало известно спустя почти полгода после трагического события.
Актриса, известная по роли в фильме «Любка», боролась с онкологией. Городенцева без шума ушла из жизни 13 июля 2025 года. Ее похоронили на Хованском кладбище.
Не хотела, чтобы знали о болезни.
Актриса Мария Букнис, известная по ролям в сериалах «Склифосовский», «Мент в законе», «Вампиры средней полосы» и другим и работавшая с Городенцевой, рассказала aif.ru, что Анастасия могла сама пожелать скрыть информацию о своей смерти от общественности.
«Меня очень потрясла смерть Насти, ведь она совсем молодая. Я сама случайно узнала. Очень странно, что об этом долго нигде не писали. Может быть, причина была в характере Насти. Она была скрытной, может, не хотела, чтобы знали о ее болезни и смерти. Даже многие коллеги не знали…» — отметила Букнис.
Актриса вспомнила, что виделась с Городенцевой в последний раз несколько лет назад, тогда Анастасия выглядела здоровой и была в хорошем настроении.
«Я еще порадовалась за нее, что все у нее хорошо в жизни складывается», — добавила Букнис.
Что известно об Анастасии Городенцевой.
Городенцева родилась в Москве 14 июня 1983 года. В детстве она посещала театральную студию, а после школы поступила в Высшее театральное училище им. М. С. Щепкина, где училась на курсе Юрия и Ольги Соломиных. Позже она также окончила режиссерский факультет ВТУ им. Б. В. Щукина (курс. А. Вилькина).
Городенцева стала широко известной благодаря драме «Любка» (2009), в которой сыграла Ирину Зальцман. Последнюю роль она сыграла в фильме «Идеальное заблуждение», премьера которого состоялась в 2023 году.
«Если посмотреть на все мои работы, то все героини чем-то похожи. Они чистые, светлые, добрые. Что уж поделать — утверждают только на таких. Наивность, доброта, воспитанность, интеллигентность, пожалуй, эти качества есть и у меня», — говорила актриса в интервью.
Личная жизнь Городенцевой.
Личную жизнь актриса предпочитала не освещать на страницах в соцсетях. Известно, что она была замужем за режиссером, продюсером, сценаристом, актером и художником Александром Сухаревым.
У Анастасии и Александра остался 7-летний сын, сообщила aif.ru Букнис.
Супруги не только занимались совместным воспитанием сына, но и вместе работали. Общими в их фильмографии оказались полнометражная комедия «Олимпийская деревня» и сериалы «Врачебная тайна», «Команда Че», «Восемь разгневанных женщин» и так далее.
Последний проект по реальным женским историям, где Городенцева сыграла главную роль, получил несколько номинаций на престижных международных кинофестивалях.