За три месяца во Владивостоке эвакуировали почти 400 автомобилей

Наибольшее количество машин было увезено за неправильную парковку на центральных улицах, включая Светланскую и Алеутскую.

Источник: Аргументы и факты

За первые три месяца работы муниципальная служба эвакуации во Владивостоке отправила на штрафстоянку 394 автомобиля. Больше всего машин было эвакуировано за нарушение правил парковки на оживлённых улицах, таких как Светланская, Алеутская и Нейбута.

Служба, созданная на базе предприятия «Содержание городских территорий» («СГТ»), работает с октября 2025 года в круглосуточном режиме совместно с инспекторами ГАИ. Только за январь 2026 года на штрафстоянку переместили 108 транспортных средств.

Основными причинами эвакуации стали стоянка в запрещённых местах, управление автомобилем без документов и вождение в состоянии алкогольного опьянения. Особое внимание уделяется машинам, которые неправильно припаркованы и блокируют проезд для спецтранспорта — скорой помощи, пожарных и полиции.

«Машины, стоящие в неположенном месте, не только затрудняют движение, но и блокируют проезд для автомобилей экстренных служб», — подчеркнул заместитель директора МБУ «СГТ» Дмитрий Заев.

Также в период снегопадов эвакуировали транспорт, мешающий работе снегоуборочной техники. Чтобы вернуть эвакуированный автомобиль, владельцу необходимо обратиться в ГИБДД, оплатить административный штраф, получить разрешение на выдачу машины, а затем оплатить услуги эвакуации и хранения на спецстоянке.