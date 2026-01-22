За три месяца во Владивостоке эвакуировали почти 400 автомобилей

За первые три месяца работы муниципальная служба эвакуации во Владивостоке отправила на штрафстоянку 394 автомобиля. Больше всего машин было эвакуировано за нарушение правил парковки на оживлённых улицах, таких как Светланская, Алеутская и Нейбута.