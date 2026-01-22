Миронов призвал Минобрнауки избавить школьников от сюрпризов ЕГЭ

Поводом для этого заявления стало утверждение вузами новых перечней экзаменов для поступления, что связано с приказом Минобрнауки от 26 ноября прошлого года, вступающим в силу 1 марта. При этом окончательные списки публикуются 20 января, всего за 12 дней до окончания приёма заявлений на сдачу ЕГЭ.