Миронов призвал Минобрнауки избавить школьников от сюрпризов ЕГЭ

Поводом для этого заявления стало утверждение вузами новых перечней экзаменов для поступления, что связано с приказом Минобрнауки от 26 ноября прошлого года, вступающим в силу 1 марта. При этом окончательные списки публикуются 20 января, всего за 12 дней до окончания приёма заявлений на сдачу ЕГЭ.
Возникает логичный вопрос: почему серьёзные изменения вводятся посреди учебного года, когда до ЕГЭ остаётся лишь несколько месяцев? Могу представить, каким стрессом эти перемены станут для детей, которые готовились к другим экзаменам и какие расходы теперь ждут их родителей.
Сергей Миронов.
Руководитель фракции «Справедливая Россия».
Он поддержал суть изменений, таких как обязательная физика для инженерных направлений или профильные предметы для будущих педагогов. Однако парламентарий указал на ключевые системные проблемы: несоответствие ЕГЭ школьной программе и катастрофическая нехватка учителей по естественно-научным предметам в школах.
«Теперь родители и школьники будут в панике искать частных репетиторов. Те, конечно, озолотятся. Но времени на подготовку мало, и ребята, которые хотели стать учителями, инженерами, рискуют не поступить. Вместо качества кадров мы снова получим дефицит», — отметил Миронов.
Политик призвал Министерство образования избавить школьников от подобных «сюрпризов», утверждая, что любые значимые изменения должны вводиться заранее, как минимум в начале учебного года. Он также подчеркнул необходимость привести задания ЕГЭ в соответствие со школьной программой и требованиями вузов, чтобы семьям не приходилось тратить огромные средства на репетиторов.
Ранее стало известно, что Министерство науки и высшего образования России намерено сократить количество платных образовательных мест в вузах примерно на 45 тысяч. Изменения затронут 40 направлений. Среди них — «Экономика», «Реклама», «Связи с общественностью», «Менеджмент», «Государственное и муниципальное управление» и «Юриспруденция».
