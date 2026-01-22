Иркутянка не смогла отсудить деньги, потраченные на обучение в автошколе

Жительница Иркутска не смогла вернуть деньги за обучение в автошколе. Об этом сообщает пресс-служба судов Иркутской области.
Женщина отучилась в автошколе и получила водительские права. Однако она решила вернуть около 105 тысяч рублей, затраченных на обучение. Иркутянка настаивала на том, что условия соглашения ущемляли ее потребительские права, а стоимость услуг менялась в одностороннем порядке. За само обучение она заплатила 53,5 тысячи рублей, еще около 30 тысяч ушло на дополнительные часы по вождению. Обучение женщины продолжалось год и три месяца.
Сибирячка жаловалась, что количество практический занятий было сокращено, а за организацию экзаменов в ГАИ взимали плату. В итоге она обратилась в суд.
Однако суд, рассмотревший иск, в удовлетворении отказал, отметив, что автошкола оказала услуги в полном объеме, а изменения стоимости были оформлены дополнительным соглашением. Иркутянка пыталась обжаловать решения, но областной суд не стал изменять решения суда первой инстанции.
