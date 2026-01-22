Иркутянка не смогла отсудить деньги, потраченные на обучение в автошколе

Женщина отучилась в автошколе и получила водительские права. Однако она решила вернуть около 105 тысяч рублей, затраченных на обучение. Иркутянка настаивала на том, что условия соглашения ущемляли ее потребительские права, а стоимость услуг менялась в одностороннем порядке. За само обучение она заплатила 53,5 тысячи рублей, еще около 30 тысяч ушло на дополнительные часы по вождению. Обучение женщины продолжалось год и три месяца.