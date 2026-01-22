Гололёд и заторы заблокировали машины скорой помощи в Новосибирске

Сегодня утром несколько машин скорой помощи столкнулись с серьёзными препятствиями на дорогах города, что поставило под угрозу своевременное оказание помощи. На Воинской улице водитель спецтранспорта был вынужден отказаться от рискованного манёвра на неочищенной от снега и льда дороге при разъезде со встречным потоком, что привело к задержке.