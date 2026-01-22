Ричмонд
+3°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Гололёд и заторы заблокировали машины скорой помощи в Новосибирске

Ещё более сложная ситуация сложилась на Бронной.

Источник: Om1 Новосибирск

Сегодня утром несколько машин скорой помощи столкнулись с серьёзными препятствиями на дорогах города, что поставило под угрозу своевременное оказание помощи. На Воинской улице водитель спецтранспорта был вынужден отказаться от рискованного манёвра на неочищенной от снега и льда дороге при разъезде со встречным потоком, что привело к задержке.

Ещё более сложная ситуация сложилась на Бронной. Там грузовой автомобиль полностью заблокировал проезд, застряв на дороге. В образовавшейся пробке оказалась заблокированной и машина скорой помощи, лишённая возможности следовать по вызову.