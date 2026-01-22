Ричмонд
Диетолог Кованова сказала, сколько можно есть хлеба в день без вреда

Количество хлеба, которое можно съесть за день, зависит от цели. Диетолог Кованова в интервью aif.ru подробно объяснила, сколько можно есть ломтиков в день.

Источник: Аргументы и факты

В день можно употреблять не больше нескольких кусочков хлеба, чтобы не навредить фигуре и организму. Подробнее об этом aif.ru рассказала диетолог-нутрициолог София Кованова.

«По тому, сколько можно есть хлеба, все зависит от цели. Если вы худеете — то 1 ломтик в день или через день. Лучше цельнозерновой или ржаной. При наборе мышечной массы можно есть 2−4 ломтика в день, это добавит энергоценность в рацион», — пояснила Кованова.

Спортсмены перед тренировкой могут есть белый и тостовый хлеб небольшими порциями, он быстрее даст калории, добавила диетолог.

Ранее диетолог Кованова назвала наиболее полезный и самый вредный для организма вид хлеба.