Диетолог Кованова сказала, сколько можно есть хлеба в день без вреда

В день можно употреблять не больше нескольких кусочков хлеба, чтобы не навредить фигуре и организму. Подробнее об этом aif.ru рассказала диетолог-нутрициолог София Кованова.
«По тому, сколько можно есть хлеба, все зависит от цели. Если вы худеете — то 1 ломтик в день или через день. Лучше цельнозерновой или ржаной. При наборе мышечной массы можно есть 2−4 ломтика в день, это добавит энергоценность в рацион», — пояснила Кованова.
Спортсмены перед тренировкой могут есть белый и тостовый хлеб небольшими порциями, он быстрее даст калории, добавила диетолог.
