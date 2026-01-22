«Лучше не рисковать». Почему таксисты в Омске отказываются везти детей

С нового года в России усилили ответственность за перевозку детей без автокресел. Для водителей-родителей штрафы выросли почти вдвое, а для таксистов — в десять раз.
В Госавтоинспекции нововведение называют вынужденной мерой, призванной остановить гибель детей на дорогах.
Рубль действеннее уговоров.
С 9 января 2026 года вступили в силу поправки в КоАП РФ, которые существенно увеличили размер штрафов за нарушение правил перевозки детей.
Так, рядовому водителю игнорирование этого пункта ПДД обойдётся в 5000 ₽ вместо прежних 3000. Должностные лица заплатят 50 тыс. руб. вместо 25 тыс. Для юридических лиц (например, таксопарков) размер штрафов вырос вдвое — с 100 до 200 тыс. руб.
Особое внимание уделено водителям такси, работающим как самозанятые. Для них ответственность теперь приравнена к должностным лицам. Это значит, что за поездку с ребёнком без кресла частный таксист заплатит не 5000, а целых 50 000 ₽
В ГИБДД подчёркивают, что ужесточение мер — не способ пополнения бюджета, а реакция на пугающую статистику.
«В 2025 году в ДТП на территории области погибли шесть детей-пассажиров. Это серьёзная цифра, — констатирует начальник отделения пропаганды БДД управления Госавтоинспекции УМВД России по Омской области Наталья Бобылева. — Уговоры, к сожалению, не всегда работают. Профилактика возможна только в рамках жёсткой надзорной деятельности. Увеличение штрафов — действенный стимул соблюдать правила».
Цифры, которые заставляют задуматься: при аварии непристёгнутый ребёнок получает смертельные травмы в 20% случаев, а большинство выживших остаются инвалидами. Сертифицированное автокресло снижает риск тяжёлых повреждений более чем в три раза.
По новым правилам.
Напомним основные правила, которые помогут избежать штрафа и, главное, сохранить жизнь. Перевозка пассажира до семи лет возможна только с использованием детского удерживающего устройства (ДУУ) — как на переднем, так и на заднем сиденье.
Ребёнка с 7 до 12 лет можно транспортировать на переднем сиденье — только в ДУУ. На заднем — можно пристегнуть штатным ремнём, но только если рост несовершеннолетнего выше 150 см, а вес более 36 кг. В противном случае необходим бустер, чтобы ремень правильно проходил по плечу и бедру, а не по шее.
Важное правило — устройство должно быть сертифицировано. Его соответствие можно проверить по маркировке и данным в ГОСТе.
Рискуют не все.
Ужесточение правил ощутили на себе пассажиры с детьми. Водители такси, опасаясь колоссального штрафа в 50 тысяч, стали массово отказываться от поездок, если у клиента нет своего кресла.
«Водитель спросил, сколько лет ребёнку. Услышав, что дочке 11, он ответил, что ему проще уехать, чем рисковать нарваться на штраф. И попросил отменить поездку, захлопнув дверь перед нами», — рассказывает жительница Омска Олеся Веснина.
И с этим сталкиваются многие: «С детским креслом дождаться машины зимой нереально. А если заказываешь по обычному тарифу, то приезжают и отказываются», — говорит Наталья Новичкова.
Водитель такси Алексей объясняет новую реальность: «Сейчас в приложениях есть настройка: сам решаешь, хочешь возить детей или нет. Если нет — такие заказы просто не придут. Рисковать из-за одного заказа никто не хочет».
ГИБДД призывает относиться к увеличению штрафов не как к карательной мере, а как к серьёзному поводу пересмотреть свои привычки. В конечном счёте правильная перевозка ребёнка — это вопрос его жизни и здоровья. Автокресло не формальность, а необходимость, доказавшая свою эффективность в тысячах дорожных происшествий.