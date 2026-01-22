«Лучше не рисковать». Почему таксисты в Омске отказываются везти детей

Ребёнка с 7 до 12 лет можно транспортировать на переднем сиденье — только в ДУУ. На заднем — можно пристегнуть штатным ремнём, но только если рост несовершеннолетнего выше 150 см, а вес более 36 кг. В противном случае необходим бустер, чтобы ремень правильно проходил по плечу и бедру, а не по шее.