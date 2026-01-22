В Омске в 2025 году подешевели капуста, яйца и бытовая техника

В 2025 году в России зафиксировано снижение цен на ряд продовольственных товаров и бытовой техники. Согласно данным Росстата и сервиса мониторинга цен «Ценозавр», снижение цен затронуло как повседневные продукты, так и технику.
Абсолютным чемпионом по снижению цен стала белокочанная капуста, которая подешевела на почти 30%. За ней следуют картофель и огурцы, потерявшие в цене примерно четверть. Лук, помидоры и свекла подешевели на 17−19%, а морковь и бананы стали доступнее на 8−9%. «Стратегические» продукты, такие как сахар, рис и гречка, показали небольшое снижение — от 5 до 6%.
Неожиданным сюрпризом стали яйца. После резкого роста цен в 2024 году, в 2025 году они подешевели на 21%. «После всех ценовых качелей последних лет, яйца вошли в число продуктов, которые показали снижение цены», — прокомментировала для MSK1.RU маркетолог Юлия Игнатенко.
Снижение цен затронуло и бытовую технику. Пылесосы стали доступнее на 8%, средняя цена которых снизилась с 9 756 до 8 989 рублей. Телевизоры также подешевели, хоть и немного — на 6,24%. В отличие от продуктов питания, техника продолжает дешеветь вследствие сильной конкуренции и высокого импорта.
Эксперты объясняют снижение цен на овощи хорошим урожаем и превышением предложения над спросом. Например, картофель в 2024 году собрали на 10% больше, что превысило спрос, а тепличные комплексы значительно увеличили объёмы производства благодаря господдержке. Это привело к сезонному изобилию и распродажам, особенно в регионах с переизбытком продукции, таких как Краснодарский край.
Снижение цен на пылесосы и телевизоры также объясняется высокой конкуренцией на рынке и удешевлением компонентов на мировом рынке. Продавцам становится всё сложнее удерживать высокие ценники, что и приводит к снижению стоимости.
Эксперты считают, что в 2026 году не будет резких скачков цен на социально значимые продукты. Государство продолжит сдерживать их стоимость и может установить потолок цен. Важно, что Федеральная антимонопольная служба будет следить за ситуацией.
Что касается бытовой техники, то тренд на снижение цен продолжится, учитывая высокую конкуренцию и переполнение рынка предложениями.