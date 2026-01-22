В Омске в 2025 году подешевели капуста, яйца и бытовая техника

Абсолютным чемпионом по снижению цен стала белокочанная капуста, которая подешевела на почти 30%. За ней следуют картофель и огурцы, потерявшие в цене примерно четверть. Лук, помидоры и свекла подешевели на 17−19%, а морковь и бананы стали доступнее на 8−9%. «Стратегические» продукты, такие как сахар, рис и гречка, показали небольшое снижение — от 5 до 6%.