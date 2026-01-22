В ГД предложили увеличить зарплаты воспитателей на фоне слов Путина о продлении работы детских садов

В России обсуждают возможность продления работы детских садов. Однако это потребует дополнительных вложений. По словам депутата Госдумы Сергея Миронова, в таком случае зарплату воспитателей необходимо увеличить в два раза. Об этом парламентарий заявил в беседе с РИА Новости.