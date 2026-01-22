В ГД предложили увеличить зарплаты воспитателей на фоне слов Путина о продлении работы детских садов

В России обсуждают возможность продления работы детских садов. Однако это потребует дополнительных вложений. По словам депутата Госдумы Сергея Миронова, в таком случае зарплату воспитателей необходимо увеличить в два раза. Об этом парламентарий заявил в беседе с РИА Новости.
Депутат назвал продление работы детсадов «необходимой мерой». По его словам, это позволит обеспечить родителям необходимое для работы время.
«Однако это требует дополнительных ставок и увеличения зарплаты воспитателей в 1,5−2 раза», — подытожил Сергей Миронов.
Как отметил президент РФ Владимир Путин, увеличение часов работы детских садов позволит женщинам раньше выходить из декрета. Он положительно оценил инициативу. По словам президента, необходимо продлить нахождения ребенка в ясельных группах и в детских садах.