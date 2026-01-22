Ричмонд
Из-за морозов в Екатеринбурге ограничили скорость транспорта, а такси резко подорожало

В Екатеринбурге из-за 30-градусного мороза вновь ограничили скорость электротранспорта. Об этом сообщили в департаменте транспорта. Трамвай будут ездить с максимальной скоростью 25 км/ч, а троллейбусы — 35 км/ч.

Источник: ЕАН

Одновременно с этим на улице Машиностроителей встало движение транспорта в сторону станции метро Уралмаш из-за ДТП. Образовалась пробка, задержано движение троллейбусов № 29, автобусов № 68, 73, 80, 96, 96Б. Морозы повлияли и на стоимость такси. Так, за поездку с Компрессорного до центра придется выложить минимум 1100 рублей. С Бакинских Комиссаров до центра можно доехать за 1300 рублей, а с Советской за 600 рублей.