Из-за морозов в Екатеринбурге ограничили скорость транспорта, а такси резко подорожало

Одновременно с этим на улице Машиностроителей встало движение транспорта в сторону станции метро Уралмаш из-за ДТП. Образовалась пробка, задержано движение троллейбусов № 29, автобусов № 68, 73, 80, 96, 96Б. Морозы повлияли и на стоимость такси. Так, за поездку с Компрессорного до центра придется выложить минимум 1100 рублей. С Бакинских Комиссаров до центра можно доехать за 1300 рублей, а с Советской за 600 рублей.