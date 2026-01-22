Уфимцев и гостей города пригласили на первый «Тулуп Фест»

Как рассказали в мэрии Уфы, «Тулуп Фест» — это погружение в мир башкирской зимы, её богатых традиций и самобытной культуры с акцентом на зимнюю одежду: тулупы, теплые шали, валенки. Все это веками согревало наших предков в самые суровые морозы.
Участников мероприятия ждёт динамичная программа, где каждый найдёт развлечение по душе: забег в валенках, футбол в валенках, стрельба из лука, метание валенка. И это далеко не всё, что подготовили организаторы.
«Тёплое» событие стартует в 11 часов 31 января в парке культуры и отдыха «Нефтехимиков». Уфимцам посоветовали приходить в духе фестиваля — в тулупах, валенках, тёплых шарфах.

