Начальник ГАИ Башкирии сообщил, на каких дорогах проходят массовые проверки

Для профилактики ДТП и формирования у участников дорожного движения устойчивых навыков дисциплинированного поведения прямо сейчас сотрудники отдельного специализированного батальона ДПС Госавтоинспекции проводят массовые проверки водителей.
Начальник ГАИ Башкирии сообщил, что рейды организованы на 1131 км автодороги М-5 «Урал» (Туймазинский район),
на 21 км автодороги «Западный обход города Уфы» (Уфимский район), а также на улице Сельской Богородской и на 9 км автодороги Р-240 «Уфа-Оренбург».
Ранее в Башкирии сотрудники ГАИ помогли водителю автомобиля, застрявшему в овраге.