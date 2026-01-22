Ричмонд
+3°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Начальник ГАИ Башкирии сообщил, на каких дорогах проходят массовые проверки

Водителей попросили с пониманием отнестись к принимаемым со стороны ГАИ мерам.

Источник: Башинформ

Для профилактики ДТП и формирования у участников дорожного движения устойчивых навыков дисциплинированного поведения прямо сейчас сотрудники отдельного специализированного батальона ДПС Госавтоинспекции проводят массовые проверки водителей.

Начальник ГАИ Башкирии сообщил, что рейды организованы на 1131 км автодороги М-5 «Урал» (Туймазинский район),

на 21 км автодороги «Западный обход города Уфы» (Уфимский район), а также на улице Сельской Богородской и на 9 км автодороги Р-240 «Уфа-Оренбург».

Ранее в Башкирии сотрудники ГАИ помогли водителю автомобиля, застрявшему в овраге.