Олимпийский комитет РФ зарегистрировал единый талисман сборной в виде мишки. Фото

ОКР зарегистрировал единый талисман сборной страны.
Олимпийский комитет России (ОКР) получил официальные права на единый талисман национальной сборной, созданный на основе символа московской Олимпиады 1980 года. Соответствующая регистрация в Роспатенте состоялась в январе, следует из данных базы ведомства.
«Олимпийский комитет России зарегистрировал в Роспатенте единый талисман сборной страны в виде мишки», — пишет РИА Новости. Заявка на регистрацию талисмана была подана еще в июле 2025 года, и теперь права ОКР на новый символ защищены законом.
Дизайн обновленного талисмана представляет собой бурого медведя в полный рост. На его груди красуется медаль с нанесенным на нее логотипом Олимпийского комитета России.
О разработке нового, единого для всех олимпийских команд страны талисмана ранее, в декабре, сообщал министр спорта РФ и глава ОКР Михаил Дегтярев. Тогда он уточнил, что образ проходит процедуру регистрации в Роспатенте.
Регистрация талисмана в Роспатенте.