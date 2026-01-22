Жителей Перми призвали сдавать живые новогодние ёлки на переработку

Жители Перми могут сдать живые новогодние ели на переработку, сообщили в городской администрации.
Акция по сбору и утилизации новогодних елей называется «Ёлковорот». Её суть в том, чтобы вместо складирования деревьев на свалке (где они будут медленно разлагаться, выделяя в атмосферу метан), переработать их для дальнейшего использования: ели измельчат, и щепки смогут использовать в сельском хозяйстве или городском благоустройстве.
Тем, кто ещё не успел выбросить новогоднюю ёлку и хочет принять участие в акции, напоминают, что сперва следует избавить дерево от игрушек и гирлянд.
В Перми ёлки, сосны и пихты на переработку принимают в двух местах: в Саду Соловьёв в Мотовилихинском районе и возле экопункта АО «ПРО ТКО» на шоссе Космонавтов, 162 Б/1.