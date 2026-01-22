Жителей Перми призвали сдавать живые новогодние ёлки на переработку

Акция по сбору и утилизации новогодних елей называется «Ёлковорот». Её суть в том, чтобы вместо складирования деревьев на свалке (где они будут медленно разлагаться, выделяя в атмосферу метан), переработать их для дальнейшего использования: ели измельчат, и щепки смогут использовать в сельском хозяйстве или городском благоустройстве.