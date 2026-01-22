«Решение не одной федерации»: промоутер разъяснил ситуацию с допинг-скандалом Алимханулы

Тукешов напомнил, что Жанибек Алимханулы является чемпионом мира по версии двух организаций — WBO и IBF. «Решение будет приниматься на мировом уровне, здесь не может быть решения одного человека или одной федерации. Жанибек Алимханулы на данный момент является чемпионом мира по версиям WBO и IBF. Это значит, что он спортсмен двух авторитетных международных организаций», — отметил промоутер.
Он подчеркнул, что у этих организаций есть свои юридические комиссии, системы медицинской экспертизы и конкретные механизмы защиты прав спортсменов. «Поэтому решение будет принято только в рамках правил и законов, после рассмотрения всех доказательств и документов. В профессиональном боксе именно так все должно происходить — не эмоциями, а фактами и регламентом», — пояснил эксперт.
Напомним, перед боем за три титула, который должен был состояться 6 декабря, Жанибек Алимханулы оказался в центре допингового скандала. Всемирная боксерская организация (WBO) официально подтвердила, что казахстанец сдал положительный допинг-тест. Было начато расследование.
Сам спортсмен заявил, что не нарушал правил, и попросил перепроверить его второй тест. После этого команда спортсмена сделала заявление в связи с инцидентом и обратилась к болельщикам. 19 января состоялось второе слушание по делу, и позже стало известно, что проба подтвердила наличие допинга.
На данный момент боксер отстранен от всех боев на время разбирательства.