«Решение не одной федерации»: промоутер разъяснил ситуацию с допинг-скандалом Алимханулы

Тукешов напомнил, что Жанибек Алимханулы является чемпионом мира по версии двух организаций — WBO и IBF. «Решение будет приниматься на мировом уровне, здесь не может быть решения одного человека или одной федерации. Жанибек Алимханулы на данный момент является чемпионом мира по версиям WBO и IBF. Это значит, что он спортсмен двух авторитетных международных организаций», — отметил промоутер.