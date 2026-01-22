Готовит новоселье и новый иск для Долиной: Лурье обживается в VIP-квартире

Несмотря на физическое разрешение конфликта, его финансовые последствия еще не исчерпаны. Свириденко сообщила, что в ближайшее время будет подан иск о взыскании с Долиной всех судебных издержек, которые понесла Полина Лурье в ходе длительных разбирательств.