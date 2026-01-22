Готовит новоселье и новый иск для Долиной: Лурье обживается в VIP-квартире

Многомесячная эпопея со спорной квартирой в Хамовниках, принадлежавшей ранее народной артистке Ларисе Долиной, подходит к финалу. Полина Лурье, признанная Верховным судом законной владелицей недвижимости, не только получила ключи, но и полноценно въехала, начав обустраивать свое новое жилье.
Ее адвокат Светлана Свириденко в эксклюзивном комментарии для aif.ru поделилась свежими деталями.
Полина Лурье благополучно въехала и чувствует себя комфортно.
19 января, после визита судебных приставов к Ларисе Долиной, Полина Лурье наконец вступила во владение пятикомнатной квартирой площадью 236 кв. м. Процесс прошел спокойно, а исполнительное производство было официально завершено.
«Полина благополучно въехала в квартиру и уже поменяла замки в дверях», — сообщила Свириденко.
Важно, что новая хозяйка была радушно встречена другими жильцами элитного дома. Адвокат особо подчеркнула отсутствие какого-либо негатива.
«Соседи очень доброжелательно настроены к Полине. Дом такой камерный; и его управляющий, и жильцы дома тепло приняли ее. Все хорошо», — поделилась Свириденко.
В квартире планируется масштабный ремонт и новоселье.
Теперь, когда юридические вопросы урегулированы, Полина Лурье задумывается о превращении бывшего жилья знаменитости в свой собственный дом.
«Сейчас Полина планирует делать ремонт в квартире. И думаю, что, конечно, будет справлять новоселье», — отметила адвокат.
Эксперты оценивают будущие затраты как весьма существенные. По словам агента по недвижимости Константина Муравьева, качественный ремонт с дизайнерской отделкой, техникой и мебелью в таком помещении может стоить около 250 тысяч рублей за квадратный метр. Таким образом, общая сумма преображения квартиры способна приблизиться к 60 миллионам рублей.
Адвокат готовит новый иск о взыскании судебных издержек.
Несмотря на физическое разрешение конфликта, его финансовые последствия еще не исчерпаны. Свириденко сообщила, что в ближайшее время будет подан иск о взыскании с Долиной всех судебных издержек, которые понесла Полина Лурье в ходе длительных разбирательств.
«Теперь планируем через 10 дней подать иски в суд о взыскании с Долиной понесенных затрат», — заявила адвокат.
При этом она выразила сомнение, что сторонам удастся договориться полюбовно: «Оптимально было бы договориться о сумме компенсации… Но, думаю, при таком поведении, что мы наблюдаем, договориться не удастся».
Юристы дали советы по защите прав новой владелицы.
С самого момента получения ключей юристы рекомендовали Полине Лурье предпринять дополнительные шаги для фиксации состояния квартиры.
Так, юрист Александр Хаминский советовал новой хозяйке обезопасить себя от потенциальных претензий.
«С учетом особенностей этого дела я бы посоветовал пригласить в квартиру нотариуса для описи всего, что там есть, и сделать видеозапись», — пояснил он, напомнив, что квартира продавалась с обстановкой.
Драматичный финал долгого судебного противостояния.
Скандал вокруг квартиры разразился летом 2024 года, когда Лариса Долина продала жилье, а затем заявила, что стала жертвой мошенников, и попыталась через суд аннулировать сделку. После череды судебных инстанций Верховный суд 16 декабря 2025 года окончательно оставил квартиру за Полиной Лурье. Долина должна была освободить помещение до 30 декабря, однако фактически выселение с участием приставов состоялось лишь 19 января.
Теперь, сменив замки и заручившись поддержкой соседей, Полина Лурье готовится к новой главе жизни в стенах этого дома, в то время как ее адвокат намерена взыскать через суд все понесенные расходы, поставив точку в этом громком деле.