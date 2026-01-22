Ричмонд
Насколько подорожает мобильная связь в 2026 году: прогноз эксперта

В 2026 году тарифы на телекоммуникационные услуги могут повыситься минимум на 5−10%.

Источник: ДЕЙТА

Такой прогноз озвучил аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов, сообщает ИА DEITA.RU.

96% операторов мобильной связи, интернета, платного ТВ и телефонии планируют увеличить цены в следующем году. Согласно опросу Telecom Daily, в котором приняли участие руководители и владельцы телекоммуникационных компаний, около половины (48%) собираются поднять тарифы в пределах 5−10%, а 16% — более чем на 10%.

За 2025 год абонентская плата за мобильные пакеты выросла на 17%, а за интернет — на 6%. Общий рост стоимости услуг составил более 11% в годовом выражении при инфляции примерно 8%. В 2026 году давление на себестоимость не ослабнет, поскольку операторам труднее поддерживать сети из-за ограниченного доступа к оборудованию и логистических задержек.

В сегменте центров обработки данных увеличиваются расходы на электроэнергию и аренду. В облачных сервисах спрос остаётся высоким, а предложение площадей сокращается. По его мнению, компании начнут пересматривать структуру тарифов. Основным драйвером увеличения среднего чека станут пакеты с расширенными сервисами, защищёнными каналами для бизнеса, безопасным корпоративным доступом и облачными решениями.

Дополнительным стимулом станут ограничения на голосовой трафик в популярных мессенджерах. Это вынудит операторов заново формировать «белые списки» доступных сервисов и повышать цену на комплексные предложения. Регулятор будет следить за обоснованностью индексации цен, однако социальный фактор не мешает их росту. Скорее, он обеспечивает плавную, планомерную траекторию повышения, близкую к инфляции.

«В результате, можно ожидать устойчивого тренда на подорожание массовых тарифов на уровне 5−10% в год и более высокого роста в сегментах B2B, ЦОД и облачных услугах», — заключил Чернов.