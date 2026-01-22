Насколько подорожает мобильная связь в 2026 году: прогноз эксперта

За 2025 год абонентская плата за мобильные пакеты выросла на 17%, а за интернет — на 6%. Общий рост стоимости услуг составил более 11% в годовом выражении при инфляции примерно 8%. В 2026 году давление на себестоимость не ослабнет, поскольку операторам труднее поддерживать сети из-за ограниченного доступа к оборудованию и логистических задержек.