Скажут «да» в красивую дату: 36 пар распишутся во Владивостоке 6 февраля 2026 года

Во Владивостоке 36 влюбленных пар зарегистрируют брак в одну из первых красивых дат года — 06.02.2026. Церемонии в этот день запланированы во всех отделах записи актов гражданского состояния города. Подробнее — в материале «Комсомольской правды — Дальний Восток».
В управлении ЗАГС рассказали, что при выборе дня свадьбы молодожены все чаще обращают внимание на символику даты. В 2026 году особой популярностью пользуются сочетания повторяющихся цифр, а также даты с числом 26.
Самым востребованным днем для бракосочетания в 2026 году стало 26 июня — на эту дату подали заявления 68 пар. Также востребованы 06.06.2026 и 08.08.2026, которые выбрали 52 и 50 пар соответственно.
Популярностью пользуются и романтические даты: 14 февраля 2026 года свадьбу планируют 51 пара, 16 марта — 23 пары.
Подать заявление на регистрацию брака можно лично в ЗАГСе или через портал «Госуслуги». При подаче заявления можно выбрать дату и время церемонии.