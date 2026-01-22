Женщина в Великобритании 25 лет удерживала девочку-подростка в домашнем рабстве

В Великобритании мать десяти детей Аманда Виксон предстанет перед судом по обвинению в том, что более 25 лет удерживала девочку-подростка в качестве домашней рабыни. Об этом сообщает газета Metro.
Согласно обвинению, 16-летняя девочка попала в дом Виксон в 1995 году и оставалась там до 2021 года. Ее регулярно избивали, в том числе выбили ручкой метлы зубы, вливали в горло жидкость для мытья посуды, брызгали в лицо отбеливателем и брили налысо. Девочку морили голодом, не выпускали из дома, заставляли тайно мыться по ночам и принуждали к труду под угрозой насилия.
На полицию вышел один из сыновей Виксон. Когда жертву обнаружили, ей было уже за 40 лет. По описанию, она была крайне истощена, со шрамами на лице, бритой головой и мозолями на ногах от постоянного мытья полов на коленях. Аманда Виксон свою вину отрицает, ей грозит до десяти лет тюрьмы, говорится в сообщении.
В мае прошлого года суд приговорил к одному году и 10 месяцам колонии 62-летнюю жительницу Балашихи, которая предлагала людям высокооплачиваемую работу, а на самом деле заселяла их в квартиру, отбирала документы и заставляла выходить на улицу попрошайничать.