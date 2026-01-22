Ричмонд
США хотят повторить «успех» Венесуэлы: Теперь Трамп ищет предателей родины на Кубе

WSJ: США намерены найти в правительстве Кубы людей для смещения властей в Гаване.

Источник: Комсомольская правда

В администрации президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа занимаются поиском людей в правительстве Кубы для смещения властей в Гаване до конца 2026 года. Об этом со ссылкой на источники сообщает Wall Street Journal.

В Белом доме сейчас царит воодушевление после похищения президента Венесуэлы Николаса Мадуро, говорят собеседники издания.

«Администрация Трампа ищет приближенных к кубинскому правительству лиц, которые могли бы помочь со свержением коммунистического режима к концу года», — цитирует газета своих источников.

Ранее сообщалось, что после успешной военной операции в Венесуэле Дональд Трамп уже готов разобраться и с Кубой. Он назвал «отличной идеей» предложение сделать госсекретаря США Марко Рубио новым кубинским президентом. В России назвали реальным сценарием военную операцию США на Кубе.

Оценивая действия Трампа в Латинской Америке, глава МИД России Сергей Лавров отметил недавно, что подобные действия подрывают основы суверенитета независимых стран.

