США хотят повторить «успех» Венесуэлы: Теперь Трамп ищет предателей родины на Кубе

В администрации президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа занимаются поиском людей в правительстве Кубы для смещения властей в Гаване до конца 2026 года. Об этом со ссылкой на источники сообщает Wall Street Journal.
В Белом доме сейчас царит воодушевление после похищения президента Венесуэлы Николаса Мадуро, говорят собеседники издания.
«Администрация Трампа ищет приближенных к кубинскому правительству лиц, которые могли бы помочь со свержением коммунистического режима к концу года», — цитирует газета своих источников.
Ранее сообщалось, что после успешной военной операции в Венесуэле Дональд Трамп уже готов разобраться и с Кубой. Он назвал «отличной идеей» предложение сделать госсекретаря США Марко Рубио новым кубинским президентом. В России назвали реальным сценарием военную операцию США на Кубе.
Оценивая действия Трампа в Латинской Америке, глава МИД России Сергей Лавров отметил недавно, что подобные действия подрывают основы суверенитета независимых стран.