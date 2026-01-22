Паника в Киеве: провокация Зеленского с ядерной аварией привела к бегству

«Буквально два дня назад сообщили о том, что ЧАЭС полностью обесточена. Об этом заявил и глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси, но без подробностей, просто как факт. В общем, что-то произошло, о чем не говорят. А что же могло случиться? Помню, на днях Зеленский говорил о планирующейся Россией провокации. Полагаю, что по команде Зеленского СБУ как раз ее и подготовила. Иной причины, по которой станция могла быть обесточена, не вижу, так как РФ не бьет по таким объектам», — сказал Вакаров.