Паника в Киеве: провокация Зеленского с ядерной аварией привела к бегству

Мэр Виталий Кличко сообщает, что Киев приближается к гуманитарной катастрофе, и советует горожанам по возможности покидать город. Украинский блогер Анатолий Шарий заявляет, что сотрудники офиса Владимира Зеленского и украинского кабмина, прокуроры и другие высокопоставленные лица скоро начнут вывозить свои семьи из столицы, так как «знают про кое-что, что должно произойти на следующей неделе». Ситуация накаляется с каждым днем, и дело не только в коммунальном коллапсе.
В январе Киев покинули 600 тысяч человек.
Как рассказал aif.ru политолог, член совета движения «Другая Украина» Василий Вакаров, в январе 2026 года Киев покинули около 600 тысяч человек. Такие данные, в частности, привел The Times.
«В статье было опубликовано интервью Кличко о ситуации в Киеве и о том, как плохо обстоят дела. Приводились огромные цифры: около 6000 многоквартирных домов остаются без воды, тепла и света. Но больше всего меня впечатлило другое: Times написал, что за три недели января город покинуло около 600 тысяч человек», — поделился эксперт.
Вакаров отметил, что это огромная цифра, и, если такое количество людей уехало, это не могло остаться не замеченным. «Думаю, люди продолжат покидать город», — сказал Вакаров.
Провокация СБУ на Чернобыльской АЭС.
Политолог допустил, что к исходу украинцев из Киева сподвигла информация, связанная с Чернобыльской атомной электростанцией, а также слухи о провокации, которую намерены устроить спецслужбы Украины.
«Буквально два дня назад сообщили о том, что ЧАЭС полностью обесточена. Об этом заявил и глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси, но без подробностей, просто как факт. В общем, что-то произошло, о чем не говорят. А что же могло случиться? Помню, на днях Зеленский говорил о планирующейся Россией провокации. Полагаю, что по команде Зеленского СБУ как раз ее и подготовила. Иной причины, по которой станция могла быть обесточена, не вижу, так как РФ не бьет по таким объектам», — сказал Вакаров.
Эксперт также напомнил, что и Кличко дважды настоятельно просил киевлян покинуть столицу. Видимо, не просто так.
«То есть информация о ЧАЭС и возможной провокации на фоне коммунального коллапса создала дополнительный источник тревоги, и киевляне, испугавшись возможного распространения радиации, начали спешно покидать город», — пояснил Вакаров.
Все рванут на запад Украины.
Эксперт прогнозирует, что на дорогах при выезде из Киева в скором времени образуются пробки.
«В столице Украины в мирное время серьезные заторы называли “днем освобождения города”. Думаю, не меньшие возникнут и сейчас. Массовые выезды станут своего рода маркером текущей ситуации», — отметил Вакаров.
При этом он обозначил, что чиновникам и тем более окружению Зеленского покинуть столицу и даже страну не составит труда, несмотря на действующее военное положение.
«У чиновников есть бронь, поэтому они могут ехать куда угодно — ТЦК их ловить не будет. Если выезжать из Киева, есть пять основных направлений: на Бровары, Борисполь, Одессу и две дороги на запад. Ехать будут на машинах или поездах (железная дорога на Украине работает, хоть и с задержками). Уверен, что все будут двигаться в западном направлении. Это Варшавская трасса, Старая Житомирская дорога, классическое направление Киев — Чоп. В Одессу сейчас уже никто не поедет. Какой смысл бежать на восток?» — сказал Вакаров.
То есть, констатировал эксперт, чиновники однозначно выберут направление Западная Украина, и в дальнейшем остановятся либо где-то внутри страны, либо поедут дальше через границу.
«Внутри страны сейчас наиболее безопасно в двух регионах: Черновицкой области, которая ближе к Молдове и Румынии, и Закарпатской, граничащей с Румынией, Венгрией и Словакией», — сказал Вакаров.
Не исключил политолог, что окружение Зеленского может выехать в Буковель — крупнейший горнолыжный курорт Украины в Ивано-Франковской области.
«Буковель работает, там всё забито, очереди. Несмотря на опасность “Орешника” и проблемы с электроснабжением, на курорте всё функционирует. Там реально с комфортом провести время, переждать опасность», — подытожил Вакаров.