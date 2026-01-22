Ричмонд
Народный артист России намекнул на возможную свадьбу одной фразой

Народный артист России Николай Цискаридзе, недавно отметивший 52-летие, снова дал повод говорить о личной жизни. На этот раз — из-за короткой публикации в личном блоге, которая моментально разошлась по соцсетям.

Ранее артист не раз подчеркивал, что не видит себя в роли женатого человека. В прошлых интервью он объяснял это тем, что семейный опыт, который он наблюдал в ближайшем окружении, надолго отбил желание идти к официальным отношениям.

Теперь ситуация выглядит иначе. Цискаридзе разместил ироничную цитату композитора Карла Вебера о браке. Подписчики восприняли ее как прозрачный сигнал и начали обсуждать возможные перемены в жизни знаменитого танцовщика и педагога.

Дополнительное внимание привлекло и другое наблюдение фанатов: в последнее время артист, по их словам, стал заметно чаще появляться в хорошем настроении. Официальных подтверждений перемен он не давал, но обсуждения в Сети уже пошли по привычному сценарию — от версии о возлюбленной до разговоров о возможной свадьбе.

