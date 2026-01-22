Новосибирск вошёл в топ-10 направлений для зимнего отдыха в январе

Руководитель продуктового направления «Покупки Mail» Александр Суровов сообщил, что за праздничный период было обработано более 7,5 миллионов чеков на транспорт и около 1,7 миллиона — на туристические услуги. Он пояснил, что эти данные подтверждают, что для многих россиян праздники стали поводом для путешествий, а не домашнего отдыха.