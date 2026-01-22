Новосибирск вошёл в топ-10 направлений для зимнего отдыха в январе

Такие данные предоставили Сиб.фм эксперты сервиса «Почта Mail», проанализировавшие предпочтения пользователей в период зимних праздников.
Около половины всех поездок пришлось на железнодорожные маршруты. Авиаперелёты выбрали свыше 43%, 4% составили автобусные путешествия.
При этом поезда чаще всего выбирали для путешествий между крупными городами-миллионниками и по популярным внутренним направлениям. Наряду с Москвой и Санкт-Петербургом, в десятку самых востребованных для поездок на поезде вошли Минск, Краснодар, Екатеринбург, Тюмень, Ростов, Ярославль, Адлер и Саратов.
Самолёты, в свою очередь, оказались наиболее востребованы для перелётов на дальние расстояния и в туристические локации. Среди лидеров авиаспроса, помимо двух столиц, фигурируют Новосибирск, Сочи, Екатеринбург, Калининград, Иркутск, Минеральные Воды, Владивосток и Краснодар.
Совместные поездки на автомобиле стали особенно популярны для поездок в соседние регионы. Чаще всего россияне отправлялись на машине в Казань, Воронеж, Краснодар, Набережные Челны, Нижний Новгород, Самару, Альметьевск, Ростов-на-Дону и Ярославль.
Руководитель продуктового направления «Покупки Mail» Александр Суровов сообщил, что за праздничный период было обработано более 7,5 миллионов чеков на транспорт и около 1,7 миллиона — на туристические услуги. Он пояснил, что эти данные подтверждают, что для многих россиян праздники стали поводом для путешествий, а не домашнего отдыха.
