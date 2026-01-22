Синоптик Позднякова: 25 января станет самым холодным днем зимы

Погода в Москве с 22 января начнет меняться, в регион придут серьезные морозы, 25 января станет самым холодным днем за всю зиму. Об этом aif.ru рассказала ведущий специалист агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.
«С четверга характер погоды будет меняться, погоду будет определять антициклон. Завтра возможен небольшой снег, а в последующие дни до воскресенья — без осадков. С 22 января ожидается усиление морозов, в Москве ожидается −8…-10°C, по области — до −13°C. К вечеру ощутимо начнет подмораживать», — сказала синоптик.
В пятницу, 23 января, средняя температура будет на 8 градусов ниже климатической нормы.
«Минимальная в Москве — −15…-17°C, по области — до −20°C, дневная температура в городе −14…-16°C, по области — −12…-17°C», — уточнила Позднякова.
Предстоящие выходные 24 и 25 января окажутся самыми холодными за всю зиму, добавила синоптик.
«В субботу, 24 января, ожидается усиление морозов. Минимальная температура в Москве −21…-23°C, по области — −25°C. Температура воздуха будет ниже нормы на 13 градусов. 25 января ожидается пик морозов. Минимальная температура будет в пределах −23…-28°C, по области, возможно, где-то до −30°C мороз окрепнет. Дневная температура — 15…- 20 , температура будет ниже нормы на 14 градусов», — пояснила Позднякова.
