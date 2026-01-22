Синоптик Позднякова: 25 января станет самым холодным днем зимы

«С четверга характер погоды будет меняться, погоду будет определять антициклон. Завтра возможен небольшой снег, а в последующие дни до воскресенья — без осадков. С 22 января ожидается усиление морозов, в Москве ожидается −8…-10°C, по области — до −13°C. К вечеру ощутимо начнет подмораживать», — сказала синоптик.