Axios: Сделка по Гренландии не подразумевает передачи суверенитета США

Соглашение между НАТО и США по Гренландии не будет означать полной передачи суверенитета над островом от Дании к Вашингтону. Об этом сообщает американское издание Axios со ссылкой на собственные источники.
По словам собеседников портала, проект предполагает размещение на территории Гренландии передовой системы противоракетной обороны «Золотой купол». Еще одним пунктом станет обновление оборонного соглашения между США и Данией, которое действует с 1951 года. Таким образом, речь идет о военно-стратегическом сотрудничестве, а не о полной смене суверенитета, говорится в сообщении.
21 января президент США Дональд Трамп сообщил, что была сформирована основа будущего соглашения в отношении Гренландии. В связи с этим он отказался вводить пошлины, которые должны были вступить в силу 1 февраля, в отношении стран — противников присоединения острова к Штатам.
Глава Белого дома также подчеркнул, что США не намерены применять силу для приобретения Гренландии. Он пояснил, что страна хочет получить контроль над островом для создания системы ПРО «Золотой купол» и сдерживания «опасных противников».