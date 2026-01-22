Село Жаркын «повисло» между городом и районом в области Абай

Как рассказали телеканалу жители села, выяснилось, что территория не относится ни к городу, ни к недавно созданному району. Из-за неразберихи со статусом села у населения возник ряд проблем. Например, Толкын Есмакаева построила дом, а оформить его не может. Ее отправляют то в сельские госорганы, то в городские.
«В течение двух лет мы не можем оформить дом. Построили и не можем акт ввода сделать. Из-за того, что мы не относимся ни к городу Семею, ни к Жанасемею. Буквально недавно, на той неделе, я ходила в ЦОН, нам сказали: “Идите в Жанасемейский сельский…” Но там сказали: “Пока по вам нет ничего”. У меня даже переписка с начальником ЦОНа есть. Я ему постоянно в течение двух лет уже пишу: “Когда нас зарегистрируют?” Потому что дом надо вводить в эксплуатацию. Мы живем без документов», — рассказала жительница села Толкын Есмакаева.
Устали от путаницы и другие жители села. Говорят, даже решать коммунальные проблемы их отправляют то в Семей, то в сельский округ нового района. К нему аул ранее и относился. Пояснение: даже сети освещения обслуживают у них пополам городские и сельские службы.
«Раньше мы относились к Приречному сельскому округу. Сейчас мы туда не относимся. Они нам такой ответ дали. Жители Жаркына относятся к городу. А земля относится к Приречному. Мы квартиру не можем продать, потому что в ЦОН идешь, они говорят: “В Жанасемей”. В Жанасемей идешь, там говорят: “Город”. И так мы мотаемся туда-сюда», — добавила жительница села Гульжан Шанашева.
В итоге жители пришли в областной акимат. И там выяснилось, что село все-таки относится к городу. Но людей городская прописка не обрадовала, так как они не смогут рассчитывать на господдержку сельских территорий. Власти планируют рассмотреть вопрос и прийти к компромиссу. Кроме того, обещали помочь с документами.
«Основной вопрос стоит статуса. На сегодняшний день они находятся в составе города. Сейчас встает вопрос о передаче их в состав Жанасемейского района, есть свои определенные нюансы. Говорили, что есть определенные проблемы с документами на жилые дома. Со статусом это не связано. Это скорее какие-то проблемы, связанные конкретно с этим объектом. С этим надо будет разобраться», — пояснил аким Семея Адлет Кожанбаев.
Чиновники пообещали, что скоро обязательно встретятся с жителями и сообщат о результатах работы. А пока людей вновь попросили еще немного подождать.