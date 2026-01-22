Село Жаркын «повисло» между городом и районом в области Абай

«В течение двух лет мы не можем оформить дом. Построили и не можем акт ввода сделать. Из-за того, что мы не относимся ни к городу Семею, ни к Жанасемею. Буквально недавно, на той неделе, я ходила в ЦОН, нам сказали: “Идите в Жанасемейский сельский…” Но там сказали: “Пока по вам нет ничего”. У меня даже переписка с начальником ЦОНа есть. Я ему постоянно в течение двух лет уже пишу: “Когда нас зарегистрируют?” Потому что дом надо вводить в эксплуатацию. Мы живем без документов», — рассказала жительница села Толкын Есмакаева.