В Новой Зеландии несколько человек пропали после оползня, среди них есть дети

Сообщается, что на лагерь отдыхающих в парке отдыха Mount Maunganui сошёл оползень, в зоне бедствия оказались палатки и трейлеры. Оползень образовался из-за проливных дождей, которые вызвали также наводнения и массовые отключения электричества и связи в десятках населённых пунктов страны.