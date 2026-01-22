В Новой Зеландии несколько человек пропали после оползня, среди них есть дети

Несколько человек пропали без вести на восточном побережье Северного острова в Новой Зеландии. Среди пропавших есть дети, информирует новостной портал Stuff.
Сообщается, что на лагерь отдыхающих в парке отдыха Mount Maunganui сошёл оползень, в зоне бедствия оказались палатки и трейлеры. Оползень образовался из-за проливных дождей, которые вызвали также наводнения и массовые отключения электричества и связи в десятках населённых пунктов страны.
Поисками пропавших без вести занимаются спасатели, задействованы вертолёты и полицейские собаки.
