В Новой Зеландии несколько человек пропали после оползня, среди них есть дети

На лагерь отдыхающих в Новой Зеландии сошёл оползень из-за проливных дождей.

Источник: Комсомольская правда

Несколько человек пропали без вести на восточном побережье Северного острова в Новой Зеландии. Среди пропавших есть дети, информирует новостной портал Stuff.

Сообщается, что на лагерь отдыхающих в парке отдыха Mount Maunganui сошёл оползень, в зоне бедствия оказались палатки и трейлеры. Оползень образовался из-за проливных дождей, которые вызвали также наводнения и массовые отключения электричества и связи в десятках населённых пунктов страны.

Поисками пропавших без вести занимаются спасатели, задействованы вертолёты и полицейские собаки.

Напомним, на Камчатке в результате мощного циклона, обрушившего на регион тонны снега, под тяжестью снежных масс, внезапно сошедших с крыш, погибли два человека.

В октябре ураган «Мелисса» в Карибском бассейне, унёс жизни десятков человек.

Также сообщалось, что в декабре россиянка погибла на индонезийском острове Бали, потеряв управление скутером в затопленной из-за наводнения местности. Подробности трагедии здесь на KP.RU.