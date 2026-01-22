В феврале 2026 года новосибирцы смогут отдохнуть три дня подряд

В конце зимы в России отмечают День защитника Отечества. В 2026 году праздник выпадает на понедельник, 23 февраля, поэтому жители Новосибирска получат длинные выходные.
Для горожан, работающих по пятидневной рабочей неделе, отдых продлится с субботы, 21 февраля, по понедельник, 23 февраля включительно. В целом в феврале будет 19 рабочих дней и 9 выходных.
Сотрудники, работающие по сменному графику или индивидуальному расписанию, будут отдыхать согласно своему графику.
Работа в праздничный день оплачивается в двойном размере либо компенсируется дополнительным выходным.