В феврале 2026 года новосибирцы смогут отдохнуть три дня подряд

Праздник в этом году приходится на понедельник, 23 февраля, что подарит длинные выходные.

Источник: Om1 Новосибирск

В конце зимы в России отмечают День защитника Отечества. В 2026 году праздник выпадает на понедельник, 23 февраля, поэтому жители Новосибирска получат длинные выходные.

Для горожан, работающих по пятидневной рабочей неделе, отдых продлится с субботы, 21 февраля, по понедельник, 23 февраля включительно. В целом в феврале будет 19 рабочих дней и 9 выходных.

Сотрудники, работающие по сменному графику или индивидуальному расписанию, будут отдыхать согласно своему графику.

Работа в праздничный день оплачивается в двойном размере либо компенсируется дополнительным выходным.