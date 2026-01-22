Во Владивостоке ещё одну часть пляжа «Юбилейный» вернули краю

Прокуратура напоминает, что ранее Приморский краевой суд уже рассматривал спор вокруг «Юбилейного» и постановил изъять у того же юридического лица другой участок на пляже и ряд объектов недвижимости. Тогда их передали в государственную собственность и в собственность администрации Владивостока.