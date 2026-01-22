Во Владивостоке ещё одну часть пляжа «Юбилейный» вернули краю

Фрунзенский районный суд Владивостока обязал вернуть в собственность Приморского края часть пляжа «Юбилейный» с корабельным пирсом, зданием спортшколы и участком земли, которые считались незаконно приватизированными. Об этом сообщила прокуратура Приморского края в своём Telegram-канале.
По данным надзорного ведомства, в феврале 2005 года Комитет по управлению госимуществом Приморья провёл аукцион по продаже корабельного пирса и здания краевой детско-юношеской спортивной школы. Договоры заключили с номинальным владельцем, связанным с собственником компании «Владрион», и в итоге именно эта фирма оформила права на объекты.
Кроме того, в мае 2005 года той же структуре оформили в собственность участок, который относится к землям общего пользования и имеет водоохранный статус, что прокуратура сочла незаконным. Прокурор Приморского края Сергей Столяров подал иск с требованием вернуть этот участок и объекты недвижимости в краевую казну.
Суд согласился с доводами прокуратуры и полностью удовлетворил заявленные требования. Решение подлежит немедленному исполнению, подчёркивают в надзорном ведомстве.
Прокуратура напоминает, что ранее Приморский краевой суд уже рассматривал спор вокруг «Юбилейного» и постановил изъять у того же юридического лица другой участок на пляже и ряд объектов недвижимости. Тогда их передали в государственную собственность и в собственность администрации Владивостока.