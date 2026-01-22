Санврачи пошли в суд после жалоб екатеринбуржцев на DUO

Точки DUO возвращаются к работе.
Роспотребнадзор обратился в суд, чтобы приостановить работу одного из поставщиков популярных кофеен DUO после жалоб екатеринбуржцев на пищевое отравление. Тем временем точки компании возвращаются к работе, но с сокращенным меню, сообщил URA.RU адвокат Георгий Краснов, представляющий интересы организации.
По его словам, судебное заседание состоится 23 января в Железнодорожном районном суде. Речь идет о приостановлении деятельности ООО «Деском+».
«Расследование Роспотребнадзора еще не завершено. Сеть DUO и ее поставщики оказывают проверяющим органам максимальное содействие — предоставлены все необходимые документы и продукция, выполнены все предписания и рекомендации. Ключевой момент — к самой сети и к кофе у РПН претензий нет. На текущий момент нарушений в пробах продукции и по здоровью работников не выявлено», — сообщил адвокат Георгий Краснов.
Он отметил, что деятельность поставщика хотят приостановить «в связи с формальными недостатками в планировке помещений и производственного контроля». «Обращаем внимание, что сети не предоставлено ни одного медицинского документа, достоверно подтверждающего кишечные инфекции именно от употребления кофе. Этот поставщик поставляет в сеть кофеен небольшой объем мелкоштучных десертов. При этом готовая еда (салаты, сэндвичи) им не производились. Важно, что связь между формальными нарушениями и поступившими обращениями расследованием не установлена и поставщику не вменяется», — заключил Краснов.
Екатеринбуржцы начали жаловаться на DUO пару дней назад. Горожане заявили, что после посещения кофеен стали чувствовать себя плохо: у них появились признаки острого кишечного расстройства. Судя по отзывам в Сети, чаще всего уральцы жаловались на напитки с макадамией или тапиокой. Затем началась проверка РПН в заведениях. С 20 января точки временно перестали работать.