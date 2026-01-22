Санврачи пошли в суд после жалоб екатеринбуржцев на DUO

Он отметил, что деятельность поставщика хотят приостановить «в связи с формальными недостатками в планировке помещений и производственного контроля». «Обращаем внимание, что сети не предоставлено ни одного медицинского документа, достоверно подтверждающего кишечные инфекции именно от употребления кофе. Этот поставщик поставляет в сеть кофеен небольшой объем мелкоштучных десертов. При этом готовая еда (салаты, сэндвичи) им не производились. Важно, что связь между формальными нарушениями и поступившими обращениями расследованием не установлена и поставщику не вменяется», — заключил Краснов.