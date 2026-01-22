Ричмонд
Защитник «Бостон Брюинз» Задоров понимает причину недопуска РФ на Олимпиаду

Российский хоккеист Никита Задоров, выступающий за «Бостон Брюинз» в НХЛ, понимает решение не допускать сборную России до Олимпийских игр 2026 года в Италии. Об этом сообщил сам спортсмен.

Задоров высказался о недопуске России на Олимпиаду.

«Мы пропустили последние три Олимпиады. Мы надеялись на участие в этом году, но этого не произойдет, и это тяжело. Но я понимаю их позицию. Идут боевые действия. Плюс есть санкции», — приводит слова спортсмена ESPN.

Решение о недопуске российских хоккеистов было принято Международной федерацией хоккея на льду (IIHF) в июне 2025 года. Зимние Олимпийские игры 2026 года пройдут с 6 по 22 февраля в Милане и Кортина-д’Ампеццо.