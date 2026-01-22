Проезд в тюменских автобусах может снова подорожать

За последние четыре месяца цена поездки в автобусе выросла дважды — с 1 октября до 35 рублей по безналу и 40 рублей за наличку, с 1 января до 37 и 42 рублей соответственно. До этого ежегодно стоимость повышалась на рубль. По словам властей, изменение тарифов позволит перевозчикам заменить автобусы малого класса на большие.