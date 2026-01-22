Проезд в тюменских автобусах может снова подорожать

За последние четыре месяца стоимость проезда выросла дважды.
В Тюмени в этом году может снова вырасти стоимость проезда в автобусах. Как сообщили URA.RU в городской администрации, этот вопрос сейчас на стадии проработки. Также обсуждается идея введения проездных.
«В настоящее время вопрос повышения стоимости проезда в транспорте общего пользования города Тюмени в течение 2026 года прорабатывается. Введение абонементов на проезд также рассматривается, конкретные сроки не определены», — рассказали в мэрии.
За последние четыре месяца цена поездки в автобусе выросла дважды — с 1 октября до 35 рублей по безналу и 40 рублей за наличку, с 1 января до 37 и 42 рублей соответственно. До этого ежегодно стоимость повышалась на рубль. По словам властей, изменение тарифов позволит перевозчикам заменить автобусы малого класса на большие.