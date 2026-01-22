В свердловской школе появится девочка с загадочным диагнозом — это ребус для ученых

Школу для обучения Соня выбрала самостоятельно — обычную общеобразовательную, мимо которой они с мамой часто проходят в родном городе. «Вот моя школа!» — однажды сказала девочка. И вопрос был решен. Выбор Сони поддержал и детский психолог, отметив, что зона комфорта ребенка всегда находится рядом с домом. Сейчас девочка с нетерпением ждет 1 сентября, когда она впервые сядет за парту вместе с другими первоклассниками. Вся ее жизнь на данный момент наполнена предвкушением школы и связанных с ней событий.