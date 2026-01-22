Ричмонд
Билла и Хиллари Клинтон привлекут к ответственности из-за неявки по делу Эпштейна

Комитет Палаты представителей Конгресса США по надзору проголосовал за привлечение бывшего президента Билла Клинтона и экс-госсекретаря Хиллари Клинтон к ответственности за неуважение к суду и неявку на допрос. Как сообщает Axios, произошедшее связано с расследованием дела финансиста Джеффри Эпштейна.

Клинтоны отказались выполнять повестки, назвав их «недействительными», и не явились на допрос. Теперь законопроект должна утвердить вся Палата представителей, после чего он будет передан в Министерство юстиции для возможного возбуждения уголовного дела. Им грозит до года тюрьмы и штраф до 100 тысяч долларов.

Комитет также отклонил поправку демократов о привлечении к ответственности генерального прокурора Пэм Бонди за задержку в публикации материалов по делу Эпштейна. Голосование по Клинтонам в полном составе наблюдательного совета назначено на 28 января, говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что Билл и Хиллари Клинтон не стали давать показания в рамках расследования дела скандально известного финансиста Джеффри Эпштейна. Супруги отказались прийти в Конгресс США, сославшись на то, что полученная ими повестка «юридически неисполнима».

