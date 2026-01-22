«Политеховский маньяк» отказался от подачи жалобы на свой приговор

Напомним, Виталия Манишина задержали в мае 2023 года. В 2025 году он был осужден на 25 лет лишения свободы за убийство 11 женщин. В числе потерпевших по этому делу были и пропавшие абитуриентки Алтайского государственного технического университета. Преступления совершались в период с 1989 по 2000 год. Объем уголовного дела составил 69 томов.