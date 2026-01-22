«Политеховский маньяк» отказался от подачи жалобы на свой приговор

Виталий Манишин, который известен как «политеховский маньяк» по делу об убийстве 11 женщин, отказался подавать апелляционную жалобу на внесенный против него приговор, сообщила Объединенная пресс-служба судов Алтайского края.
Ранее апелляцию направил его адвокат. Юрист полагает, что Манишин мог оговорить себя в ходе следствия. В таких случаях у адвокатов есть право занимать в делах позицию, которая не совпадает с волей подзащитных.
Напомним, Виталия Манишина задержали в мае 2023 года. В 2025 году он был осужден на 25 лет лишения свободы за убийство 11 женщин. В числе потерпевших по этому делу были и пропавшие абитуриентки Алтайского государственного технического университета. Преступления совершались в период с 1989 по 2000 год. Объем уголовного дела составил 69 томов.
По информации прокуратуры и управления Следственного комитета по Алтайскому краю, первой жертвой стала 17-летняя девушка, которую преступник задушил после попытки изнасилования. Тело было спрятано в лесополосе.
В октябре 2025 года сообщалось, что Калманский районный суд зарегистрировал жалобу адвоката, представляющего интересы Виталия Манишина. Аппеляция должна быть рассмотрена 19 февраля.