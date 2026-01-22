Ричмонд
«Политеховский маньяк» отказался от подачи жалобы на свой приговор

Апелляционная жалоба на приговор, вынесенный «политеховскому маньяку», будет рассмотрена, несмотря на отказ подсудимого.

Источник: Аргументы и факты

Виталий Манишин, который известен как «политеховский маньяк» по делу об убийстве 11 женщин, отказался подавать апелляционную жалобу на внесенный против него приговор, сообщила Объединенная пресс-служба судов Алтайского края.

Ранее апелляцию направил его адвокат. Юрист полагает, что Манишин мог оговорить себя в ходе следствия. В таких случаях у адвокатов есть право занимать в делах позицию, которая не совпадает с волей подзащитных.

Напомним, Виталия Манишина задержали в мае 2023 года. В 2025 году он был осужден на 25 лет лишения свободы за убийство 11 женщин. В числе потерпевших по этому делу были и пропавшие абитуриентки Алтайского государственного технического университета. Преступления совершались в период с 1989 по 2000 год. Объем уголовного дела составил 69 томов.

По информации прокуратуры и управления Следственного комитета по Алтайскому краю, первой жертвой стала 17-летняя девушка, которую преступник задушил после попытки изнасилования. Тело было спрятано в лесополосе.

В октябре 2025 года сообщалось, что Калманский районный суд зарегистрировал жалобу адвоката, представляющего интересы Виталия Манишина. Аппеляция должна быть рассмотрена 19 февраля.