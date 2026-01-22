В России после ограничений открыли все шесть аэропортов

Все аэропорты возобновили работу после 6 утра 22 января. Времени приёма и выпуска воздушных судов пассажирам рекомендуют уточнять непосредственно аэропортах. В Росавиации напомнили, что временные ограничения вводили для обеспечения безопасности полётов.
Напомним, ограничения в трёх аэропортах Северного Кавказа ввели накануне вечером, 21 января. Воздушную гавань в Волгограде закрыли на фоне угрозы БПЛА ближе к полуночи.
