В России после ограничений открыли все шесть аэропортов

Росавиация сняла временные ограничения со всех шести ранее закрытых аэропортов. Воздушные гавани Краснодара, Геленджика, Волгограда, а также Владикавказа, Грозного и Магаса вернулись к штатному расписанию.

Все аэропорты возобновили работу после 6 утра 22 января. Времени приёма и выпуска воздушных судов пассажирам рекомендуют уточнять непосредственно аэропортах. В Росавиации напомнили, что временные ограничения вводили для обеспечения безопасности полётов.

Напомним, ограничения в трёх аэропортах Северного Кавказа ввели накануне вечером, 21 января. Воздушную гавань в Волгограде закрыли на фоне угрозы БПЛА ближе к полуночи.

Самая оперативная информация о происходящем — в разделе «Последние новости» на Life.ru.

